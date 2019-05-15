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15 мая, источник: Daily Storm

Кортеж Трампа попал в ДТП в штате Луизиана

В результате аварии пострадали трое полицейских на мотоциклах.

Кортеж президента США Дональда Трампа попал в ДТП в штате Луизиана. Глава Белого дома направлялся в город Хакберри. Авария произошла в районе населенного пункта Лейк-Чарльз. Автомобиль американского лидера в порядке, однако три мотоциклиста из полицейского сопровождения разбились. Об этом в своем Twitter сообщила корреспондент Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила факт дорожного инцидента, но не пояснила его причину.

«Автомобиль Трампа в порядке, но некоторые офицеры, которые сопровождали его кортеж, разбились. Мы видели по крайней мере пару офицеров [полиции] на земле и раненых», — написала Джейкобс.

Позже она добавила, что увидела трех полицейских офицеров, получивших травмы в результате ДТП, когда кортеж Трампа направлялся в Хакберри. «Один сидел на обочине. Другой лежал на спине на шоссе, у него кровотечение. Третий стоит на ногах, у него идет кровь из руки. Вся наша сторона трассы была закрыта для движения», — добавила корреспондент.

Джейкобс уточнила, что один из полицейских, которого она видела лежащим на спине после ДТП, получил серьезную травму руки и потерял несколько зубов.

Она не пояснила причину дорожного происшествия, но со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс сообщила, что все три сотрудника местной полиции «проходят лечение от травм в близлежащей больнице и находятся в стабильном состоянии.»

«Их коллеги вернулись на своих мотоциклах, доставляя нас обратно в аэропорт», — добавила Джейкобс.

В феврале 2019 года легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона. Глава государства находился в другой машине, в результате ДТП никто не пострадал. Молдавский лидер рассказал, что авария напомнила ему происшествие у города Страшены 9 сентября 2018 года. Тогда президентский кортеж протаранил оказавшийся на встречной полосе грузовик, автомобиль c главой государства перевернулся, и он получил травмы.

Дмитрий Кузнецов

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