15 мая, источник: BFM.ru
Личные данные Чубайса и Дворковича утекли в Сеть
Эксперт обнаружил их на сайтах госсистем.
В Интернете оказались порядка 360 тыс. личных данных россиян, в том числе паспортные данные главы Роснано Анатолия Чубайса, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, телеведущего Владимира Соловьева.
Записи с личной информацией обнаружил в открытом доступе председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, сообщает РБК.
Бегтин проанализировал данные с сайтов восьми информационных госсистем, в том числе реестра субсидий федерального бюджета Минфина, реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста (10 тыс.), реестра обращений граждан на портале Роструда и др.
В российском законодательстве существует ответственность за подобные утечки. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за обработку персональных данных без согласия субъекта предусмотрен штраф в размере до 75 тыс. рублей.