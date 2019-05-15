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15 мая, источник: BFM.ru

Личные данные Чубайса и Дворковича утекли в Сеть

Эксперт обнаружил их на сайтах госсистем.

Источник: Reuters

В Интернете оказались порядка 360 тыс. личных данных россиян, в том числе паспортные данные главы Роснано Анатолия Чубайса, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, телеведущего Владимира Соловьева.

Записи с личной информацией обнаружил в открытом доступе председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, сообщает РБК.

Бегтин проанализировал данные с сайтов восьми информационных госсистем, в том числе реестра субсидий федерального бюджета Минфина, реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста (10 тыс.), реестра обращений граждан на портале Роструда и др.

360 тысяч — это примерная оценка персональных данных, которые попали в Сеть, поскольку в одной записи могут содержаться сведения о нескольких людях.

В российском законодательстве существует ответственность за подобные утечки. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за обработку персональных данных без согласия субъекта предусмотрен штраф в размере до 75 тыс. рублей.

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