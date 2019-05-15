Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Подхвативших инфекцию узнают по лицу
Названа причина смерти Доренко: что показало вскрытие
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей
Турция прокомментировала отказ от российских С-400
Лазарев и Киркоров на церемонии открытия «Евровидения 2019»
Звезда «Фитнеса» снималась на последних месяцах беременности
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Лучшие музыкальные группы, которые основали родственники
6 стильных причесок под летнюю шляпу и кепку
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Новая опасность для водителей: штрафы по почте
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
10Скончалась Элина Быстрицкая
15 мая, источник: Lenta.Ru

Подсчитано число задержанных во время протеста против храма в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга задержала 26 участников акции против строительства храма на месте сквера в центре города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства общественной безопасности Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам акции задержаны 26 человек», — сказано в сообщении ведомства. Другие подробности агентство не приводит.

Вечером во вторник, 14 мая, агентство писало о трех пострадавших во время акции. Также по итогам того дня городские власти отчитались о 23 задержанных.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Их участники два раза валили забор на стройплощадке и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить зеленую зону. По разным оценкам, недовольных граждан насчитывалось до двух тысяч. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал сторонам конфликта начать конструктивный диалог. После переговоров власти объявили, что строительство храма продолжится.

Собор святой великомученицы Екатерины собрались возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за протестов горожан его строительство дважды переносилось.

 Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Госслужащая из Тюмени обнажилась ради конкурса
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
В Кремле прокомментировали действия полиции в Екатеринбурге
Россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи
Рифовые акулы вернулись к «запрещенному» острову (видео)
Житель Коми по ошибке забрал из детсада чужую дочь
Экоактивисты залезли в трубу «Северного потока-2»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ О том, что окружало шестой день чемпионата мира по хоккею
Hi-Tech
Послушайте, как звучит Большой адронный коллайдер Не рекомендуется слушать в наушниках.
Кино
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля Старт престижному киносмотру дал фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Авто
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает) В октябре–декабре 2018 года на территории подразделений ПАО «АВТОВАЗ» неизвестные совершили кражу товарно-материальных ценностей на сумму свыше миллиона рублей
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
Кто и где должен делать поверку электросчетчиков?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Самая главная новость дня 240
Задача под звездочкой 3 класс 168
Травля в саду 140
и снова о похудении 140
Леди
Бруни, Херд и Кунаки блистали на красной дорожке в Каннах Кинофестиваль продлится до 25 мая 2019 года.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь