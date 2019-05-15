«Экипаж оказался заложником ситуации»

Следствие полностью восстановило картину катастрофы в Шереметьево. Источники «Ъ», близкие к расследованию, подтвердили изначальную версию — в самолет действительно ударила молния, что и вывело приборы из строя, но это не могло привести к пожару и гибели пассажиров. Эксперты назвали ситуацию сложной, но не критической.
Действия экипажа ведущий «Коммерсантъ FM» Борис Блохин обсудил с
— Как вы оцениваете действия пилотов? Имели место неправильная оценка ситуации или роковая ошибка?
— Если они пытались повысить обороты двигателя, значит, не поняли, что надо уходить на второй круг. Просто, видно, не хватило им тяги, и поздно пилоты это поняли, ушли на прогрессирующий «козел», который подразумевает нарастающую амплитуду колебаний при первом ударе о полосу. Дальше передняя стойка шасси пружинит, отбрасывает лайнер еще на несколько метров вверх, и на высоте метров десять машина оказывается уже практически без скорости и падает на ВПП при перегрузке 5G при допустимой в 3,7G. Почувствуйте, какая разница, то есть такие самолеты не рассчитаны на подобные перегрузки.
— Получается, что в этой ситуации SSJ 100 уже не мог взлететь на второй круг?
— Взлететь мог, если бы вовремя двигателям дали обороты.
Он идет без скорости, и получается, что он ее потерял после второго касания полосы, и рули были неэффективны.
То есть лайнер просто упал на землю с перегрузкой 5G.
На моей памяти Ту-22М с такой же перегрузкой упал в торец полосы и переломился пополам. У SSJ 100 просто сломалась стойка, в целом, конструкция выдержала.
— В процессе обучения пилотов такие ситуации рассматриваются?
— В регламентирующих полеты документах, которыми пользуются все авиакомпании, написано — перевозчик летает на автоматическом режиме. Прямой режим считается аварийным, поэтому летчиков учат ему только на тренажере, но в реальности практически никто такие занятия не проводит.
Этим занимаются только
— Сообщалось, что командир SSJ 100 имел общий налет около 7 тыс. часов, из них почти 1,5 тыс. именно на лайнерах этого типа. Это достаточный опыт? Или можно говорить, что «Аэрофлот» выпускает на рейс неквалифицированных пилотов?
— Дело не в «Аэрофлоте». Я посмотрел информацию об этом командире — он опытный пилот, летал на разных типах воздушных судов. Он подготовленный профессионал. Но у Superjet 100, как на Airbus, стоит джойстик. А джойстик — это специфический, так сказать, способ управления самолетом. Пилот управляет им левой рукой и самолет не чувствует. Сидел бы он на штурвале, как было раньше, то посадил бы лайнер с закрытыми глазами, поверьте. Командир там сидел опытный.
И авиакомпании лукавят, когда пишут, что в таком способе управления нет никаких сложностей. Сложности есть, надо летчикам показать, как летать на этих режимах. Показать могут только
— Что теперь будет с экипажем SSJ 100? Пилотов могут отстранить от полетов за профнепригодность?
Они в первый раз в жизни сажали самолет Superjet 100 на прямом режиме. Я не ошибусь, если скажу, что если бы в аналогичной ситуации оказался другой, более опытный экипаж, было бы примерно то же самое. Может быть,
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— А выводы одни: надо учить летчиков летать на прямых режимах. Все. Но это лишние деньги для компаний. Но я не думаю, что это знание стоит дороже, чем человеческие жизни.
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