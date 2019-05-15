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15 мая, источник: Lenta.Ru

Драка в российском детсаду заинтересовала следователей

В красноярском детсаду во время прогулки подрались дети, это сняли камеры видеонаблюдения. Теперь следователи проверят действия воспитательницы, не отреагировавшей на случившееся, сообщается на сайте пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю.

На видеозаписи, опубликованной в «ВКонтакте», видно, как трое воспитанников детского сада подбегают к своему сверстнику, валят его на землю и наносят ему удары. Через некоторое время к ним подошла воспитательница, и дети разбежались.

Чуть позже детсадовцы снова накинулись на сверстника, пока женщина отвлеклась на телефон. Она заметила, как дети навалились на мальчика и неспеша подошла к ним, чтобы узнать, в чем дело. Через несколько секунд после этого те же дети снова набросились на ребенка.

В начале мая появилось видео, на котором заведующая детсадом издевалась над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставила его встать на колени и поцеловать землю. Позже стало известно о ее увольнении.

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15 мая© Ньюстюб
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