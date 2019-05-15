В «Аэрофлоте» рассказали о выплате компенсаций после катастрофы SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
«Аэрофлот» 45 миллионов рублей заплатил. 15 миллионов рублей родственникам трёх погибших, по 5 миллионов, как и собирались. По 2 миллиона рублей четырем госпитализированным, 8 миллионов рублей выплачено. По 1 миллиону рублей 22 пассажирам, которые не нуждались в госпитализации, 22 миллиона рублей, — сказал Дитрих. «Сегодня ожидаем, что выплаты состоятся от “Аэрофлота” еще на 17,5 миллиона рублей, процесс идет, работа идет», — отметил он.
«За сегодня страховщики (“АльфаСтрахование” и “Согаз” — ред.) уже провели 7 выплат по 2 миллиона. К тем 9,633 миллиона, которые уже были на утро», — сказал также Дитрих.
Родственникам погибших жителей Московской области выплачено 7,6 миллиона рублей из 8 миллионов рублей. Отцу одного из погибших будут выплачены оставшиеся 0,4 миллиона рублей после его прибытия из Владивостока. «Все деньги, которые Московская область собиралась перечислить регионам — я напомню, не жителям Московской области, область деньги направляла в те регионы, где люди проживали. Все договоры подписаны, все деньги по регионам разлетелись. Субъекты тоже осуществляют выплаты сегодня», — отметил Дитрих.
Выплата компенсаций за счет средств бюджета Мурманской области произведена родственникам 19 погибших граждан, проживавшим в Мурманской области (по 1 миллиону). Еще 19 миллионов (также по 1 миллиону) им будет выплачено от Московской области.
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