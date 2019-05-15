Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Работа в маникюрных салонах ведет к раку
Как спать меньше 8 часов и высыпаться
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
В Шереметьеве погиб 41 человек 41 человек погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево
Совпадение или нет: новый поворот в истории с гибелью Доренко
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Бруни, Хадид, Беллуччи и другие звезды на ужине Dior
Лера Кудрявцева показала романтичное фото с молодым мужем
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Новая опасность для водителей: штрафы по почте
Как отбирают квартиры чёрные риелторы
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
10Скончалась Элина Быстрицкая
15 мая, источник: РИА Новости

В «Аэрофлоте» рассказали о выплате компенсаций после катастрофы SSJ-100

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» уже выплатила 45 миллионов рублей компенсаций из-за катастрофы SS-J100 в аэропорту «Шереметьево», сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
15 маяМантуров исключил приостановку полетов SSJ 100
Источник: РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

«Аэрофлот» 45 миллионов рублей заплатил. 15 миллионов рублей родственникам трёх погибших, по 5 миллионов, как и собирались. По 2 миллиона рублей четырем госпитализированным, 8 миллионов рублей выплачено. По 1 миллиону рублей 22 пассажирам, которые не нуждались в госпитализации, 22 миллиона рублей, — сказал Дитрих. «Сегодня ожидаем, что выплаты состоятся от “Аэрофлота” еще на 17,5 миллиона рублей, процесс идет, работа идет», — отметил он.

«За сегодня страховщики (“АльфаСтрахование” и “Согаз” — ред.) уже провели 7 выплат по 2 миллиона. К тем 9,633 миллиона, которые уже были на утро», — сказал также Дитрих.

Родственникам погибших жителей Московской области выплачено 7,6 миллиона рублей из 8 миллионов рублей. Отцу одного из погибших будут выплачены оставшиеся 0,4 миллиона рублей после его прибытия из Владивостока. «Все деньги, которые Московская область собиралась перечислить регионам — я напомню, не жителям Московской области, область деньги направляла в те регионы, где люди проживали. Все договоры подписаны, все деньги по регионам разлетелись. Субъекты тоже осуществляют выплаты сегодня», — отметил Дитрих.

Выплата компенсаций за счет средств бюджета Мурманской области произведена родственникам 19 погибших граждан, проживавшим в Мурманской области (по 1 миллиону). Еще 19 миллионов (также по 1 миллиону) им будет выплачено от Московской области.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
 Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Мантуров исключил приостановку полетов SSJ 100
«Экипаж оказался заложником ситуации»
SSJ торопился к земле
SSJ 100 придержали на земле
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
В Кремле прокомментировали действия полиции в Екатеринбурге
Россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи
Рифовые акулы вернулись к «запрещенному» острову (видео)
Житель Коми по ошибке забрал из детсада чужую дочь
Экоактивисты залезли в трубу «Северного потока-2»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ О том, что окружало шестой день чемпионата мира по хоккею
Hi-Tech
Послушайте, как звучит Большой адронный коллайдер Не рекомендуется слушать в наушниках.
Кино
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля Старт престижному киносмотру дал фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Авто
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает) В октябре–декабре 2018 года на территории подразделений ПАО «АВТОВАЗ» неизвестные совершили кражу товарно-материальных ценностей на сумму свыше миллиона рублей
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
Кто и где должен делать поверку электросчетчиков?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Самая главная новость дня 240
Задача под звездочкой 3 класс 168
Травля в саду 140
и снова о похудении 140
Леди
Бруни, Херд и Кунаки блистали на красной дорожке в Каннах Кинофестиваль продлится до 25 мая 2019 года.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь