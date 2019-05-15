15 мая, источник: BBC News Русская служба
«Феррари» за 2 млн евро угнали во время тест-драйва
Автомобиль «Феррари», стоящий миллионы евро, был угнан в Дюссельдорфе во время
Как сообщила местная полиция, подозреваемый подъехал к автосалону на такси и заявил, что хочет купить выставленный там Ferrari 288 GTO 1985 года.
Ему предоставили машину на
Однако эта редкая машина с пробегом 43 тыс. км и ценником в 2 млн евро была вскоре найдена.
В описании автомобиля на сайте дилера говорится, что
Подобные автомобили обычно продаются через специализированные торги на аукционах Sotheby’s и обходятся новым владельцам в среднем примерно в 3 млн долларов.
Неудивительно, что столь приметная машина привлекла внимание многих прохожих и водителей, и ее быстро нашли спрятанной в гараже городка Гревенбройх, недалеко от Дюссельдорфа.
Подозреваемый, однако, ударился в бега. Полиция опубликовала его фотографию, сделанную в момент осмотра автомобиля в салоне.
Управляющий директор дилерской компании Бернхард Керкло сообщил газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что подозреваемый несколько недель писал письма и звонил в компанию по поводу этого автомобиля.
По его словам, перепродать этот автомобиль было бы невозможно. Покупатели столь редких коллекционных авто сразу бы поняли, что автомобиль угнан, потому что им хорошо известны все
Всего было произведено только 272 автомобиля Ferrari 288 GTO.