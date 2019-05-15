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15 мая, источник: BBC News Русская служба

«Феррари» за 2 млн евро угнали во время тест-драйва

Автомобиль «Феррари», стоящий миллионы евро, был угнан в Дюссельдорфе во время тест-драйва.

Источник: POLIZEI DUSSELDORF

Как сообщила местная полиция, подозреваемый подъехал к автосалону на такси и заявил, что хочет купить выставленный там Ferrari 288 GTO 1985 года.

Ему предоставили машину на тест-драйв.

Когда через два часа тест-драйв подошел к концу и продавец вышел из машины, потенциальный покупатель втопил педаль газа в пол и скрылся.

Однако эта редкая машина с пробегом 43 тыс. км и ценником в 2 млн евро была вскоре найдена.

Автомобиль с историей

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В описании автомобиля на сайте дилера говорится, что когда-то он принадлежал бывшему гонщику Формулы-1 Эдди Ирвайну. Британский автогонщик выступал в команде Ferrari с 1996 по 1999 год.

Подобные автомобили обычно продаются через специализированные торги на аукционах Sotheby’s и обходятся новым владельцам в среднем примерно в 3 млн долларов.
Неудивительно, что столь приметная машина привлекла внимание многих прохожих и водителей, и ее быстро нашли спрятанной в гараже городка Гревенбройх, недалеко от Дюссельдорфа.

Подозреваемый, однако, ударился в бега. Полиция опубликовала его фотографию, сделанную в момент осмотра автомобиля в салоне.

Источник: POLIZEI DUSSELDORF

Управляющий директор дилерской компании Бернхард Керкло сообщил газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что подозреваемый несколько недель писал письма и звонил в компанию по поводу этого автомобиля.

По его словам, перепродать этот автомобиль было бы невозможно. Покупатели столь редких коллекционных авто сразу бы поняли, что автомобиль угнан, потому что им хорошо известны все когда-либо продававшиеся машины этой модели.

Всего было произведено только 272 автомобиля Ferrari 288 GTO.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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