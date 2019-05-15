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15 мая, источник: Интерфакс

Прокурор попросил посадить полковника Захарченко на 15,5 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Государственный обвинитель просит суд приговорить к 15 с половиной годам колонии со штрафом в 494 млн рублей экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, передал корреспондент «Интерфакса».

«По совокупности преступлений окончательно прошу назначить Захарченко наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 494 млн рублей», — заявила прокурор Милана Дигаева в ходе прений сторон по делу Захарченко на заседании Пресненского суда Москвы в среду.

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Бывшему врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Захарченко вменяется в вину получение взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник — бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили $800 тыс. от бенефициара сети рыбных ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко «за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности», получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов «Ла Маре», с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.

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В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.

Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела «фейковыми».

К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.

Полковник Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

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