15 мая, источник: Интерфакс
Прокурор попросил посадить полковника Захарченко на 15,5 лет
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Государственный обвинитель просит суд приговорить к 15 с половиной годам колонии со штрафом в 494 млн рублей
«По совокупности преступлений окончательно прошу назначить Захарченко наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 494 млн рублей», — заявила прокурор Милана Дигаева в ходе прений сторон по делу Захарченко на заседании Пресненского суда Москвы в среду.
Бывшему врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Захарченко вменяется в вину получение взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.
Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник — бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили $800 тыс. от бенефициара сети рыбных ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусса.
По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.
Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко «за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности», получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов «Ла Маре», с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.
В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.
Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.
Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела «фейковыми».
К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.
Полковник Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.