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15 мая, источник: Коммерсантъ

Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в «Роскосмосе»

Следователи уже в течение пяти лет расследуют хищения в госкорпорации «Роскосмос», сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме. По словам главы СКР, были выявлены «миллиардные хищения».

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«По “Роскосмосу” мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу.— “Ъ”), семья, а потом сам фигурант», — рассказал Бастрыкин (цитата по «РИА Новости»).

В госкорпорации «Интерфаксу» заявили, что «Роскосмос» сам является инициатором расследований и оказывает поддержку СКР. «Большая часть материалов была инициирована “Роскосмосом” по итогам работы на предприятиях департамента экономической безопасности и департамента внутреннего аудита госкорпорации. Они проводят проверочные мероприятия в инициативном порядке и в случае выявления нарушений передают материалы проверок в компетентные органы», — утверждают в «Роскосмосе».

Ранее источники «Ъ» сообщили, что гендиректор научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, входит в «Роскосмос») Юрий Яскин под предлогом командировки сбежал за границу. Его отъезд произошел на фоне начала внутреннего аудита «Роскосмоса» в НИИ КП. Как рассказал один из источников «Ъ», менеджер мог опасаться, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств.

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