Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в «Роскосмосе»

«По “Роскосмосу” мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу.— “Ъ”), семья, а потом сам фигурант», — рассказал Бастрыкин (цитата по «РИА Новости»).
В госкорпорации «Интерфаксу» заявили, что «Роскосмос» сам является инициатором расследований и оказывает поддержку СКР. «Большая часть материалов была инициирована “Роскосмосом” по итогам работы на предприятиях департамента экономической безопасности и департамента внутреннего аудита госкорпорации. Они проводят проверочные мероприятия в инициативном порядке и в случае выявления нарушений передают материалы проверок в компетентные органы», — утверждают в «Роскосмосе».
Ранее источники «Ъ» сообщили, что гендиректор научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, входит в «Роскосмос») Юрий Яскин под предлогом командировки сбежал за границу. Его отъезд произошел на фоне начала внутреннего аудита «Роскосмоса» в НИИ КП. Как рассказал один из источников «Ъ», менеджер мог опасаться, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств.