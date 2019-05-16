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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric стала виновницей самого смертоносного природного пожара в истории Калифорнии, который произошел в ноябре прошлого года и унес жизни 85 человек, сообщается на сайте пожарной службы штата (Cal Fire).

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«Cal Fire установила, что причиной пожара Camp стали линии электропередач, которые принадлежат и оператором которых является Pacific Gas and Electric», — говорится в сообщении пожарной службы.

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Отмечается, что пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт и распространился из-за сильного ветра, низкой влажности и высокой температуры.

Газета San Francisco Chronicle отмечает, что компания, которая и так несла значительные убытки в связи с сообщениями о причастности к пожару, после сообщения пожарной службы в среду может потерять еще больше. В январе компания подала заявку о защите от банкротства из-за финансовых проблем. В компании заявили, что общая компенсация за пожары 2018 и 2017 года превышает 30 миллиардов долларов.

В ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.

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