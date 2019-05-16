Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

«Cal Fire установила, что причиной пожара Camp стали линии электропередач, которые принадлежат и оператором которых является Pacific Gas and Electric», — говорится в сообщении пожарной службы.
Отмечается, что пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт и распространился из-за сильного ветра, низкой влажности и высокой температуры.
Газета San Francisco Chronicle отмечает, что компания, которая и так несла значительные убытки в связи с сообщениями о причастности к пожару, после сообщения пожарной службы в среду может потерять еще больше. В январе компания подала заявку о защите от банкротства из-за финансовых проблем. В компании заявили, что общая компенсация за пожары 2018 и 2017 года превышает 30 миллиардов долларов.
В ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.