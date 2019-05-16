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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Коломойский прилетел на Украину

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.

Источник: РИА Новости

Первым о возвращении бизнесмена в страну сообщил журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале. Данную информацию позднее подтвердил сам Коломойский в комментарии TheBabel.

Бизнесмен окончательно покинул Украину в июне 2017 года, первоначально он проживал в Швейцарии, а позднее переехал в Израиль. Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк, основным акционером которого являлся бизнесмен. Владельцем 100% акций банка стало Министерство финансов.

Ранее Коломойский заверил, что не намерен добиваться возвращения ему банка, а хочет добиться в судах справедливости и выплаты двух миллиардов долларов компенсации. Он также выразил готовность забрать компенсацию гособлигациями. В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже недействительным.

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