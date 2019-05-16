12:11 (мск), источник: Интерфакс
Обвинение сочло организованной преступной группой экс-руководство кемеровской «Зимней вишни»
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Сторона обвинения по первому делу о пожаре в кемеровском
Представитель прокуратуры, оглашая в четверг обвинение в Заводском суде Кемерова на первом заседании по делу, заявил, что технический директор ТРЦ Георгий Соболев и управляющая центром Надежда Судденок вступили в преступную группу, согласившись на предложения о работе со стороны
По мнению обвинения, у группы из трех обвиняемых есть все признаки ОПГ: сплоченность, наличие руководителя, планирование преступления, распределение ролей, существование группы за счет распределения незаконной прибыли. «Для придания видимой законности своей деятельности с Судденок и Соболевым были заключены трудовые договора. Для получения прибыли и придания видимости законности деятельности, был заключен договор с компанией “Системный интегратор”, которая должна была оказывать консультации по пожарной сигнализации, проводить ее текущий и аварийный ремонт», — пояснил представитель прокуратуры.
Он добавил, что члены ОПГ знали о нарушениях и продолжали оказывать услуги, а также скрыли от потребителей сведения, что здание не соответствует требованиям безопасности, и организовали рекламные кампании по привлечению посетителей.
Фигуранты дела
На скамье подсудимых по делу о пожаре находятся семь человек:
Им инкриминируют часть 3 статьи 238, часть 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), часть 3 статьи 293 (халатность).
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе,
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.