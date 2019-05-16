Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

В компании-разработчике отдельных элементов этих спутников РИА Новости подтвердили достоверность этой информации, назвав публикацию незаконной.
Названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов представлены в презентации ПАО «Сатурн» — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Компания входит в ведение «Роскосмоса».
Подлинность презентации подтвердили в ПАО «Сатурн». Согласно материалам, сведения были озвучены в Краснодаре в минувшем феврале. Материалы опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне. ru.
«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]“, — пояснил РИА Новости главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО „Сатурн“ Сергей Лихоносов.
„Мы будем предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил“, — добавил он.
ПАО „Сатурн“ включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых государственная корпорация по космической деятельности „Роскосмос“ осуществляет единую государственную политику. Входит в перечень стратегических предприятий России.