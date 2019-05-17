09:30 (мск), источник: Известия
Замглавы НИИ заподозрили в нанесении ущерба Минобороны на 180 млн руб
Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении замначальника
Прокуратура установила, что в 2015 году Минобороны и компания «КАМАЗ» заключили госконтракт на выполнение
Таким образом он нанес Минобороны ущерб, превышающий 181 млн руб. Материалы проверки военный прокурор направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании замначальника НИИ.
22 июля 2018 года по обвинению в госизмене был арестован сотрудник головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. В ФСБ заявляли, что он передавал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, бельгийскому институту гидродинамики по
Сам ученый свою вину не признает. Адвокат Евгений Смирнов в августе заявлял, что его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет и не понимает, в чем его обвиняют.
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