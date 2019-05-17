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06:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банкир раскаялся на шесть лет

Осужден бывший предправления Мострансбанка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.

Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, с 1 апреля 2014 года занимались хищением денег из кредитного учреждения, организовав «многоступенчатую преступную схему».

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов.

А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей.

Деньги с их счетов буквально на пару дней переводились на счет заемщика, а через некоторое время, когда период отчетности перед регулятором завершался, возвращались обратно.

Отметим, что данные манипуляции в конце октября 2015 года обнаружили сотрудники РАО после подключения к системе электронных платежей «Банк—клиент». В ответ на их обращение Мострансбанк сослался на технические сбои в работе программного обеспечения. Помимо этого средства вкладчиков, как установили следствие и суд, выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник».

Отметим, что в тот момент, когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним арестом. Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

В частности, господину Захарикову вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 года за это преступление Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы.

Впоследствии была установлена причастность финансиста и к хищению 2,2 млрд руб. из Мострансбанка. Господина Захарикова следствие и суд признали организатором хищений, поскольку именно председатель правления подписывал договоры с коммерческими фирмами, на счета которых выводились деньги из Мострансбанка.

Помимо Сергея Захарикова фигурантами этого дела являлись начальник управления кассовых операций кредитного учреждения Александр Чеканов и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Первым Лефортовский суд в особом порядке рассмотрел дело господина Чеканова. В январе 2019 года он получил три года лишения свободы.

На днях завершился процесс над Сергеем Захариковым и Натальей Шутовой. Первому с учетом ранее вынесенного приговора назначили шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб. Его сообщница получила три года заключения. При этом суд удовлетворил гражданский иск АСВ ко всем троим осужденным, обязав их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Олег Рубникович

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