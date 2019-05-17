Полицейские задержали трех подозреваемых в афере с поставкой автозапчастей

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Рязанской и Новгородской областей пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере», — сказала она.
По данным Волк, злоумышленники продавали через интернет комплектующие для автомобилей из Европы по низким ценам. При заказе требовалась предоплата в 50% от стоимости, после ее получения «продавцы» сообщали, что данный товар поставить нельзя и предлагали выбрать более дорогие комплектующие за дополнительную плату.
«С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась… по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2 000 человек, ущерб превысил 500 миллионов рублей», — отметила Волк.
Она также рассказала, что полученные от покупателей деньги обналичивались через фиктивные финансовые операции и выводились за рубеж.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое подозреваемых уже задержаны, двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.