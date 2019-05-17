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08:08 (мск), источник: РИА Новости

Полицейские задержали трех подозреваемых в афере с поставкой автозапчастей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых в афере с поставкой комплектующих для автомобилей более чем на 500 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Рязанской и Новгородской областей пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере», — сказала она.

По данным Волк, злоумышленники продавали через интернет комплектующие для автомобилей из Европы по низким ценам. При заказе требовалась предоплата в 50% от стоимости, после ее получения «продавцы» сообщали, что данный товар поставить нельзя и предлагали выбрать более дорогие комплектующие за дополнительную плату.

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«С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась… по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2 000 человек, ущерб превысил 500 миллионов рублей», — отметила Волк.

Она также рассказала, что полученные от покупателей деньги обналичивались через фиктивные финансовые операции и выводились за рубеж.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое подозреваемых уже задержаны, двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.

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