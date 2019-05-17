12:40 (мск), источник: РИА Новости
В США нашли вора при помощи фотографии актера из «Настоящего детектива»
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полиция
Эта история произошла в апреле 2017 года. Полиция расследовала дело о краже пива в одном из магазинов
Тогда один из оперативников заметил, что на фотографии вор похож на актера Вуди Харрельсона, известного по фильму «Прирожденные убийцы», сериалу «Настоящий детектив» и другим кино и телеработам. В интернете полицейские нашли его фотографию высокого качества и пропустили через систему распознавания лиц. В списке возможных «совпадений» оперативники нашли человека, который подходил под фотографию с камеры видеонаблюдения, и через некоторое время задержали его.
Это не единственный случай, когда для поимки преступника эксперты использовали фотографию известного человека. Как отмечается в исследовании, однажды, расследуя нападение в Бруклине, полицейские пропустили через систему распознавания лиц фото баскетболиста из клуба New York Knicks.
В полиции