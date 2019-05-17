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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА Новости

«Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков. Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации», — сказал Пушилин.

Глава республики уточнил, что схема поставки элементов взрывных устройств раскрыта, спецслужбы имеют представление, как инструктировались исполнители.

По словам Пушилина, среди заказчиков есть высокопоставленные украинцы и граждане других стран.

Он подчеркнул, что члены одной из групп, причастных к убийству, задержаны.

Глава республики отметил, что не может пока назвать конкретные фамилии, так как не все причастные еще задержаны, следствие продолжается.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил Александр Тимофеев, работавший тогда министром доходов и сборов республики. Кроме того, погиб охранник Захарченко. Всего, по данным МЧС, пострадали 11 человек.

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