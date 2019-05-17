Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
Генетическое заболевание помогло акробатке добиться успеха
Канны, Лондон, Нью-Йорк: 8 нелепых платьев звезд со всего света
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Чем грозит семье Алсу афера с накруткой голосов в «Голос. Дети»
Шуфрич придумал обидное прозвище Порошенко
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Что стало с победителем «Евровидения» Александром Рыбаком
«Первый» отменил результат финала «Голос. Дети»
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
В Москве можно снять целый этаж жилого дома. Как он выглядит?
Подмосковные поселки опустели
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
14:43 (мск), источник: Газета.Ру

Названа причина крушения F-16 в Калифорнии

Истребитель ВВС США F-16 разбился возле резервной авиабазы «Марч», врезавшись в склад с ящиками и поддонами. Пилот успел катапультироваться, приземлился на взлетно-посадочную полосу и был госпитализирован.

Американский истребитель F-16 потерпел крушение возле резервной авиабазы «Марч» в Калифорнии. Как сообщает телеканал ABC, самолет врезался в склад с ящиками и поддонами. Шериф округа Риверсайд сообщил в своем твиттере, что пилот успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочной полосе, передает ФАН.

Впоследствии летчик был госпитализирован, его состояние не уточняется.

Падая, самолет пробил крышу здания. В находящемся на бульваре Ван-Бурен складе в момент крушения людей не было, на земле никто не пострадал. При этом на борту разбившегося истребителя находились боеприпасы, однако вспыхнувший пожар был оперативно потушен.

Причиной аварии стала неисправность гидравлической системы F-16.
Читайте также
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа

В начале апреля истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя. По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, два военных самолета открыли огонь из авиационных пушек, в результате чего один из них пострадал от собственного выстрела: у него оказался поврежден корпус, а осколки боеприпаса попали в двигатель. Пострадавших в результате инцидента нет. Пилот сумел посадить поврежденный самолет на территории военного полигона «Влиорса».

Американские военные самолеты регулярно терпят крушения по всему миру. В апреле 2019 года новейший истребитель F-35 Сил самообороны Японии, сделанный в США, разбился в районе Тихого океана.

К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются.
Такэси Ивая
министр обороны Японии

Он рассказал, что участники поисково-спасательной операции обнаружили на месте падения самолета несколько фрагментов его фюзеляжа. Пилот пропал без вести.

Читайте также
Путин осмотрел истребитель-перехватчик Миг-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, способный нести ядерные боеголовки, спроектирован по технологии «стелс». Помимо США его производит также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II является самой дорогостоящей за всю историю производства оружия: на нее Вашингтон потратил около $1,5 трлн, превысив первоначально запланированные разработчиками расходы на сотни миллиардов долларов. Но даже это не способствовало соблюдению намеченного срока введения самолета в эксплуатацию: истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

К тому же, выяснилось, что стоимость не гарантирует качество. В июне 2017 года полеты этих истребителей были временно приостановлены из-за жалоб летчиков на появление симптомов кислородного голодания.

В начале декабря 2018 года истребитель ВВС США Hornet F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись над Японским морем.
Читайте также
МиГ упал во время планового полета: пилот катапультировался

Пятеро американских военных пропали без вести, еще один морской пехотинец был обнаружен живым. Впоследствии его эвакуировали на базу Ивакуни. Тело второго морпеха было найдено спустя 10 часов после столкновения в открытом море, его доставили на японский военный корабль. Высокопоставленный офицер Сил самообороны Японии заявил агентству Reuters, что инцидент произошел посреди ночи во время дозаправки.

В ноябре 2018 года еще один истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18 рухнул в море в районе японского острова Окинава в Тихом океане. Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем. Крушение произошло в 300 км от острова Китадайто. Самолет совершал тренировочный полет с палубы атомного авианосца USS Ronald Reagan. В конце октября вертолет ВМС США MH-60 «Морской ястреб» упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море.

Другой инцидент произошел в ноябре 2017 года — самолет ВМС США C-2А Greyhound, входящий в авианосную группу «Рейгана», упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли.

В сентябре 2016 года военный самолет США McDonnell Douglas AV-8B Harrier II потерпел крушение также у японского острова Окинава, после вылета с базы Кадэна, сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника японской береговой охраны.

Читайте также

В Калифорнии рухнул истребитель F-16
Во время загрузки произошла ошибка.
13:58 (мск)© Ньюстюб
 Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки
Мешает Лазареву: почему Киркорова не хотят видеть на «Евровидении»
У Владимира Зеленского забрали шанс на досрочные выборы
Умерла легендарная сердитая кошка-мем Grumpy Cat
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Росгвардия прокомментировала санкции против спецназа «Терек»
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Художница превратила знаменитостей в диснеевских принцесс (фото)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» Компания Group-IB проверяет результаты соревнования в шестом сезоне телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Дети
2-летнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве Ребенок не разговаривает
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь