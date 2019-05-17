16:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Чекисты-миллиардеры
У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние.
Как стало известно «Ъ», бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники «Ъ», близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко.
Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении
Кирилл Черкалин, напомним, обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство». В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как полагает следствие, используя служебное положение, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб.
При этом источник утверждает, что изъяты и описаны далеко не все ценности. Сейчас, отметил собеседник «Ъ», идет работа по счетам частных лиц и компаний, которые могли быть связаны с арестованными чекистами. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.
Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.
Кроме того, не исключают участники расследования, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.
При этом следует отметить, что банковский отдел, в котором они работали, является относительно небольшим подразделением спецслужбы. В нем числится порядка 30 сотрудников. Сейчас в отношении действующих коллег арестованных чекистов проводятся проверки, а по их результатам, возможно, подразделение будет ликвидировано, а его сотрудники переведены в другие отделы.
Источник «Ъ» утверждает, что разработка в управлении «К», которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который ранее служил в УСБ ФСБ. Именно собственные безопасники спецслужбы осуществляют сейчас оперативное сопровождение расследования по обоим уголовным делам чекистов. Объединять расследования подчиненные Александра Бастрыкина пока не собираются.
Адвокаты обвиняемых были недоступны для комментариев.
Юрий Сюн, Николай Сергеев