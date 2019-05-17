Адвокат не опроверг информацию о найденных у полковника ФСБ Черкалина 12 млрд

Адвокат начальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Кирилла Черкалина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что при обысках у его подзащитного нашли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.
Я дал подписку о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому я надеюсь, что вы меня правильно поймете, если я не буду комментировать этот вопрос.
Сергей Карпухинзащитник Черкалина
Он подтвердил, что в настоящее время, согласно информации, озвученной в суде, его клиенту вменяется лишь один эпизод — получение взятки на сумму 850 тысяч долларов. Вину Черкалин отрицает.
По словам защитника, его клиент, который сидит в «Лефортово», на условия содержания не жалуется. «У него все в порядке, если можно говорить это слово применительно к ситуации, в которой он оказался. Он ни на что не жалуется, он молодец», — сказал адвокат.
Московский окружной военный суд 16 мая признал законным решение об аресте Черкалина до 23 июня. Полковнику ФСБ инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — от восьми до 15 лет с крупным штрафом). Речь идет о получении в 2013—2015 годах от некоего гражданина Назарова через посредника взятки на сумму 850 тысяч долларов (или более 52 млн рублей по курсу на тот момент) за «совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство».
Ранее газета «Коммерсантъ» не исключила, что Черкалин, курировавший борьбу с преступностью в банковской сфере, может оказаться «вторым полковником Захарченко», поскольку при обыске у него изъяли «крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности». 17 мая агентство «Росбалт» сообщило, что Черкалин «переплюнул» Захарченко по сумме изъятой у него при обысках наличности. Она оказалась на 3 млрд больше — около 12 млрд рублей.