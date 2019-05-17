Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
5 важных фактов о сыре
Дочь Владимира Винокура развелась с мужем
Грузия — рай для дауншифтеров или нищета и безработица?
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Чем грозит семье Алсу афера с накруткой голосов в «Голос. Дети»
Шуфрич придумал обидное прозвище Порошенко
Схвачены: кем оказались причастные к убийству Захарченко
Дочери Алсу поставили неутешительный "диагноз"
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Что стало с победителем «Евровидения» Александром Рыбаком
«Первый» отменил результат финала «Голос. Дети»
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото)
Самые необычные мотоциклы (фото)
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
16:06 (мск), источник: BFM.ru

Адвокат не опроверг информацию о найденных у полковника ФСБ Черкалина 12 млрд

Защитник Кирилла Черкалина не подтвердил и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что при обысках у его клиента обнаружили сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат начальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Кирилла Черкалина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что при обысках у его подзащитного нашли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

Я дал подписку о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому я надеюсь, что вы меня правильно поймете, если я не буду комментировать этот вопрос.
Сергей Карпухин
защитник Черкалина

Он подтвердил, что в настоящее время, согласно информации, озвученной в суде, его клиенту вменяется лишь один эпизод — получение взятки на сумму 850 тысяч долларов. Вину Черкалин отрицает.

Читайте также
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов

По словам защитника, его клиент, который сидит в «Лефортово», на условия содержания не жалуется. «У него все в порядке, если можно говорить это слово применительно к ситуации, в которой он оказался. Он ни на что не жалуется, он молодец», — сказал адвокат.

Московский окружной военный суд 16 мая признал законным решение об аресте Черкалина до 23 июня. Полковнику ФСБ инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — от восьми до 15 лет с крупным штрафом). Речь идет о получении в 2013—2015 годах от некоего гражданина Назарова через посредника взятки на сумму 850 тысяч долларов (или более 52 млн рублей по курсу на тот момент) за «совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство».

Ранее газета «Коммерсантъ» не исключила, что Черкалин, курировавший борьбу с преступностью в банковской сфере, может оказаться «вторым полковником Захарченко», поскольку при обыске у него изъяли «крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности». 17 мая агентство «Росбалт» сообщило, что Черкалин «переплюнул» Захарченко по сумме изъятой у него при обысках наличности. Она оказалась на 3 млрд больше — около 12 млрд рублей.

 Дело на миллиард: самый громкий коррупционный скандал в современной РФ
Первые политические потрясения после победы Зеленского
Росавиация назвала ошибки пилотов сгоревшего «Суперджета»
Рекорд Захарченко побит: у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Умерла легендарная сердитая кошка-мем Grumpy Cat
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Канны - 2019 261
Находка 237
Про законодательство США и аборты. 225
Ручная работа 222
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь