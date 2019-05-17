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17:19 (мск), источник: Ведомости

Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ 100

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту «Шереметьево», совершил ряд ошибок при заходе на посадку, следует из документа Росавиации, текст которого приводит «РИА Новости».

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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20
фотографий
20
фотографий

В частности, там отмечается, что пилоты вопреки инструкции не выпустили закрылки во время снижения самолета. «В режиме “direct mode"/"минимальный режим fcs” автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», — говорится в документе.

Кроме того, капитан SSJ 100 перед крушением несколько раз с максимальным усилием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, выяснили специалисты Росавиации.

Это, по мнению ведомства, привело «к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)».

Росавиация также подтвердила информацию о том, что самолет заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 т: в момент снижения его вес составлял 42,6 т. При этом скорость в момент посадки не была превышена: она составляла 155−160 узлов (287−296 км/ч). Согласно руководству по летной эксплуатации, нормальная скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов, пояснила Росавиация.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.

Дарья Коржова

Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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