Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ 100

В частности, там отмечается, что пилоты вопреки инструкции не выпустили закрылки во время снижения самолета. «В режиме “direct mode"/"минимальный режим fcs” автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», — говорится в документе.
Это, по мнению ведомства, привело «к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)».
Росавиация также подтвердила информацию о том, что самолет заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 т: в момент снижения его вес составлял 42,6 т. При этом скорость в момент посадки не была превышена: она составляла 155−160 узлов (287−296 км/ч). Согласно руководству по летной эксплуатации, нормальная скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов, пояснила Росавиация.
Самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.
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