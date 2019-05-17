Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Уланина меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня 2019», — сказала судья Евгения Николаева.
Как пояснил следователь СК РФ, под руководством замглавы Росрезерва Александром Кирюхина был заключен госконтракт на восстановление топлива в резервах страны на 3 миллиарда рублей, после чего была похищена часть полученных из бюджета денег.
Уланин просил домашний арест, утверждая, что «готов сотрудничать со следствием».
Адвокат Елена Михайловская заявила, что дело расследуется около года и ее подзащитный уже несколько раз допрашивался, но никуда не скрылся, поэтому избрание самой суровой меры пресечения необоснованно.
Как указано на официальном сайте Росрезерва, Уланин работает в системе государственного материального резерва с 2004 года, до 2013 года он возглавлял Управление нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва, а затем занял пост директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва». Уланин удостоен медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.