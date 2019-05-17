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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Выпустить интерцепторы у сгоревшего SSJ было невозможно, заявил Аэрофлот

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100, выпуск интерцепторов во время происшествия в «Шереметьево» был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении «Аэрофлота».

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
17:19 (мск)Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ 100
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«Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Справка
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100

Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек.

Экипаж SSJ 100 действовал вопреки инструкции
Во время загрузки произошла ошибка.
18:58 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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