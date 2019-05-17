Задержана мать девочки, оставившая своего ребенка у поликлиники на севере Москвы

«Накануне в службу “02” поступило сообщение о том, что в одном из медучреждений, расположенном на Бутырской улице, женщина оставила малолетнего ребенка и скрылась. В настоящее время девочка находится под присмотром врачей. Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью у поликлиники на Бутырской улице. Через некоторое время бабушки ребенка узнали свою внучку и пришли к ней. По предварительным данным, мать девочки является приезжей из Украины.
Сейчас ребенок находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. СК возбудил дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).