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23:08 (мск), источник: ТАСС

Задержана мать девочки, оставившая своего ребенка у поликлиники на севере Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС /. Сотрудники полиции задержали мать девочки, которая оставила своего ребенка у поликлиники, расположенной на Бутырской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

«Накануне в службу “02” поступило сообщение о том, что в одном из медучреждений, расположенном на Бутырской улице, женщина оставила малолетнего ребенка и скрылась. В настоящее время девочка находится под присмотром врачей. Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью у поликлиники на Бутырской улице. Через некоторое время бабушки ребенка узнали свою внучку и пришли к ней. По предварительным данным, мать девочки является приезжей из Украины.

Сейчас ребенок находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. СК возбудил дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

Врачи сообщили о здоровье оставленной в поликлинике девочки
Во время загрузки произошла ошибка.
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