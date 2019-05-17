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23:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
17:19 (мск)Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ 100
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Об этом сообщается на сайте комитета.

В МАК отметили, что данные были получены с двух бортовых самописцев — аварийного и эксплуатационного. Комитет проводит анализ полученной информации.

Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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