10:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Долголетие солярки сочли мошенничеством
Арестован заместитель главы Росрезерва и двое его подчиненных.
«Ъ» стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого под домашний арест был отправлен заместитель главы Росрезерва Александр Кирюхин, а еще двое чиновников ведомства — в СИЗО. Все трое обвиняются в хищении бюджетных денег при реализации госконтракта стоимостью 3 млрд руб. на разработку для Росрезерва технологии продления срока годности дизельного топлива.
По данным «Ъ», в обстоятельствах заключенного в 2014 году Росрезервом госконтракта правоохранительные органы пытались разобраться начиная с 2017 года. Тогда районное подразделение Следственного комитета России (СКР) провело доследственную проверку, по результатам которой в июне 2018 года уже ГСУ центрального аппарата ведомства и возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В его материалах говорится, что еще в декабре 2012 года в ведомстве начались работы по подготовке контракта на разработку технологии для продления срока годности дизельного топлива, который ограничивается пятью годами. Одним из основных его потребителей является Минобороны, которое якобы и попросило об этом Росрезерв.
С ней Александр Кирюхин и подписал договор, который, по данным источника «Ъ», был одобрен постановлением правительства РФ. В 2014—2016 годах выигравшая конкурс фирма возила по хранилищам Росрезерва некую установку, через которую прогонялось дизтопливо и тем самым продлевался срок его годности.
Проверкой качества полученной солярки занималось НИИ проблем хранения Росрезерва во главе с Сергеем Уланиным и начальником управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций этого же НИИ Вадимом Гавриловым. Никаких отклонений от установленных требований они не обнаружили, и топливо уже несколько последних лет поставляется в Минобороны и должно поставляться вплоть до 2021 года.
В течение года это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В минувший четверг в 6:30
Вчера тот же Басманный суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте Сергея Уланина и Вадима Гаврилова. Сами они, а также их защита просили ограничиться домашним арестом, утверждая, что ни скрываться, ни противодействовать расследованию они не намерены. При этом адвокаты отмечали, что до вчерашнего дня оба находились в статусе свидетелей.
«Александр Кирюхин неоднократно обращался к следователю с просьбой опросить его в рамках дела, но до момента задержания этого
«С предъявленным обвинением мы категорически не согласны, поскольку при заключении контракта Александр Кирюхин действовал в строгом соответствии со своими должностными обязанностями. При этом в обвинении нет ни общей суммы похищенных средств, ни того, сколько именно получил мой подзащитный, как и не установлен сам факт, что он вообще получил
Между тем организатором аферы СКР считает заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина, который и заключил «госконтракт на восстановление топлива в резервах страны на 3 млрд руб., после чего была похищена часть полученных из бюджета денег».
54-летний кандидат экономических наук Александр Кирюхин является заместителем руководителя ведомства с 2009 года, награжден орденом Почета, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой же стаж работы в Росрезерве и у Вадима Гаврилова. А Сергей Уланин и вовсе работает в системе государственного материального резерва с 2004 года. Вплоть до 2013 года он возглавлял управление нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. Последние шесть лет он возглавлял ведомственный НИИ.
По данным «Ъ», в деле помимо трех арестантов фигурируют неустановленные следствием лица. Таким образом, не исключено, что под следствием окажутся и другие сотрудники Росрезерва.
Олег Рубникович