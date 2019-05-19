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10:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Долголетие солярки сочли мошенничеством

Арестован заместитель главы Росрезерва и двое его подчиненных.

Источник: Федеральное агентство по государственным резервам

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого под домашний арест был отправлен заместитель главы Росрезерва Александр Кирюхин, а еще двое чиновников ведомства — в СИЗО. Все трое обвиняются в хищении бюджетных денег при реализации госконтракта стоимостью 3 млрд руб. на разработку для Росрезерва технологии продления срока годности дизельного топлива.

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По данным «Ъ», в обстоятельствах заключенного в 2014 году Росрезервом госконтракта правоохранительные органы пытались разобраться начиная с 2017 года. Тогда районное подразделение Следственного комитета России (СКР) провело доследственную проверку, по результатам которой в июне 2018 года уже ГСУ центрального аппарата ведомства и возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В его материалах говорится, что еще в декабре 2012 года в ведомстве начались работы по подготовке контракта на разработку технологии для продления срока годности дизельного топлива, который ограничивается пятью годами. Одним из основных его потребителей является Минобороны, которое якобы и попросило об этом Росрезерв.

В конкурсе, проведенном в 2014 году, участвовало несколько крупных нефтяных компаний, а победителем стала малоизвестная организация, которая заявила, что уже обладает соответствующей технологией.
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С ней Александр Кирюхин и подписал договор, который, по данным источника «Ъ», был одобрен постановлением правительства РФ. В 2014—2016 годах выигравшая конкурс фирма возила по хранилищам Росрезерва некую установку, через которую прогонялось дизтопливо и тем самым продлевался срок его годности.

Проверкой качества полученной солярки занималось НИИ проблем хранения Росрезерва во главе с Сергеем Уланиным и начальником управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций этого же НИИ Вадимом Гавриловым. Никаких отклонений от установленных требований они не обнаружили, и топливо уже несколько последних лет поставляется в Минобороны и должно поставляться вплоть до 2021 года.

Разбираясь в этом ноу-хау, следствие пришло к выводу, что никакого чуда по увеличению срока годности топлива не было и в помине — солярку просто перегоняли из одного резервуара в другой. И именно предприниматели, которые могли действовать в сговоре с фигурантами дела, получили из бюджета 3 млрд руб.
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В течение года это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В минувший четверг в 6:30 следственно-оперативная группа приехала домой к заместителю главы Росрезерва Александру Кирюхину. После обыска в квартире чиновника доставили в здание СКР в Техническом переулке, где следователь его допросил, а затем предъявил обвинение. В тот же день Александр Кирюхин был доставлен в Басманный суд Москвы, который отправил его под домашний арест до 20 июня.

Вчера тот же Басманный суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте Сергея Уланина и Вадима Гаврилова. Сами они, а также их защита просили ограничиться домашним арестом, утверждая, что ни скрываться, ни противодействовать расследованию они не намерены. При этом адвокаты отмечали, что до вчерашнего дня оба находились в статусе свидетелей.

В свою очередь, адвокат Артем Гришин, защищающий Александра Кирюхина, заявил «Ъ», что его клиент не имел даже этого статуса.
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«Александр Кирюхин неоднократно обращался к следователю с просьбой опросить его в рамках дела, но до момента задержания этого почему-то так и не было сделано», — заявил господин Гришин. По словам защитника, его клиент своей вины в инкриминируемом деянии не признает, но показания давать готов.

«С предъявленным обвинением мы категорически не согласны, поскольку при заключении контракта Александр Кирюхин действовал в строгом соответствии со своими должностными обязанностями. При этом в обвинении нет ни общей суммы похищенных средств, ни того, сколько именно получил мой подзащитный, как и не установлен сам факт, что он вообще получил какие-то деньги от реализации контракта», — добавил адвокат.

Между тем организатором аферы СКР считает заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина, который и заключил «госконтракт на восстановление топлива в резервах страны на 3 млрд руб., после чего была похищена часть полученных из бюджета денег».

Отметим, что всех троих фигурантов этого дела можно считать ветеранами Росрезерва.
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54-летний кандидат экономических наук Александр Кирюхин является заместителем руководителя ведомства с 2009 года, награжден орденом Почета, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой же стаж работы в Росрезерве и у Вадима Гаврилова. А Сергей Уланин и вовсе работает в системе государственного материального резерва с 2004 года. Вплоть до 2013 года он возглавлял управление нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. Последние шесть лет он возглавлял ведомственный НИИ.

По данным «Ъ», в деле помимо трех арестантов фигурируют неустановленные следствием лица. Таким образом, не исключено, что под следствием окажутся и другие сотрудники Росрезерва.

Олег Рубникович

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