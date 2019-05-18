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17:24 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава Армении Кочарян вышел из следственного изолятора

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян вышел из следственного изолятора Службы национальной безопасности (СНБ), заявил журналистам его адвокат Айк Алумян.

Источник: РИА "Новости"

Суд в Ереване в субботу освободил из-под ареста Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Кочарян покинул следственный изолятор в сопровождении охраны», — сказал Алумян.

Он отметил также, что слышал о заявлении одного из прокуроров о намерении обжаловать решение об освобождении, добавив, что это будет незаконным шагом. «На данном этапе решение о мере пресечения по закону не могут быть обжалованы», — сказал Алумян.

С понедельника суд в Армении рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Кочаряну до судебного процесса по уголовному делу.

Ранее бывший и нынешний лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян прибыли на заседание суда и лично поручились за него для изменения меры пресечения.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января и 15 марта дважды продлевал арест экс-президента на два месяца.

В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу о «свержении конституционного строя». Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1—2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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