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18:34 (мск), источник: РИА Новости

СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в четверг неизвестная женщина, скрыв лицо медицинской маской, привела в поликлинику на севере Москвы маленькую девочку и оставила ее там. Врачи обратились к правоохранителям, столичные следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка. Девочка пока находится в больнице, с ней работает психолог.

В пятницу столичные полицейские задержали женщину. Она объяснила свой поступок тем, что не справляется со своими обязанностями, а отдать малышку в детский дом не додумалась.

«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мать девочки и ее сожитель решили, что ребёнок будет мешать их взаимоотношениям. Они забрали девочку от родственницы, отвезли в поликлинику и оставили там.

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