СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

Ранее сообщалось, что в четверг неизвестная женщина, скрыв лицо медицинской маской, привела в поликлинику на севере Москвы маленькую девочку и оставила ее там. Врачи обратились к правоохранителям, столичные следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка. Девочка пока находится в больнице, с ней работает психолог.
В пятницу столичные полицейские задержали женщину. Она объяснила свой поступок тем, что не справляется со своими обязанностями, а отдать малышку в детский дом не додумалась.
«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мать девочки и ее сожитель решили, что ребёнок будет мешать их взаимоотношениям. Они забрали девочку от родственницы, отвезли в поликлинику и оставили там.