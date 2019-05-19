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00:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета.

Источник: Reuters

По его словам, речь идет о рейсе SU1389. «Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на “Сухом”», — пояснил он.

17 мая самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке. 13 мая SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с давлением в кабине пилотов.

10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — 5.

Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорту отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.

Как произошла катастрофа лайнера «Сухой Суперджет» в Шереметьево
Во время загрузки произошла ошибка.
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