00:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет
По его словам, речь идет о рейсе SU1389. «Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на “Сухом”», — пояснил он.
17 мая самолет авиакомпании Air Astana рейсом
10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — 5.
Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорту отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла