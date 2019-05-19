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01:12 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» подтвердил проблемы SSJ100 при взлете в Ульяновске

МОСКВА/САМАРА, 19 мая — РИА Новости. «Аэрофлот» подтвердил задержку своего самолёта Sukhoi Superjet 100 из Ульяновска в Москву по технической причине, отправит пассажиров утром на Airbus A320, сообщил РИА Новости представитель компании. В транспортной прокуратуре подтвердили, что проблема возникла с гидросистемой.

Источник: РИА "Новости"

Источник в аэропорту Ульяновска ранее сообщил РИА Новости, что самолёт SSJ100 «Аэрофлота» рейсом Ульяновск — Москва прервал взлёт из-за отказа гидросистемы, пассажиры отказались лететь этим самолетом.

«Рейс SU1389 Ульяновск — Москва задержан по технической причине. Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет запланирован в 05.20», — сказал представитель компании.

«Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании», — добавил он.

«При выруливании на взлетно-посадочную полосу с пассажирами у самолета Sukhoi Superjet сработала аварийная система о неполадке с гидросистемой. Команда приняла решение, что они остаются», — сообщила РИА Новости старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

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