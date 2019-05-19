Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе

Как уточняется, боевики продолжают обстреливать позиции правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. С 18 мая зафиксировано 13 таких атак.
В результате обстрелов ранены трое сирийских военнослужащих, добавляется в сообщении.
В то же время, по информации российского Минобороны, Россия за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — девять.
Вчера представители российского Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в районе Ард Аль-Хамра города Алеппо, в рамках которой было выдано 500 продовольственных наборов.