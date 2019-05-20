11:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках.
Единственный след неуловимой преступницы — ДНК — 15 лет находили после убийств, краж и угонов в разных городах Германии, Австрии и Франции. Она не оставляла ни отпечатков пальцев, ни свидетелей, а ее сообщники отказывались говорить. «Лента.ру» рассказывает историю ее поисков.
62-летняя Лизелотта Шленгер из немецкого города
Тело Лизелотты Шленгер нашли в гостиной. Она успела расставить на столе чашки для чаепития, рядом лежали цветы. Судя по всему, она не ожидала нападения и сама впустила убийцу в дом. Тот набросил ей на шею шнурок, которым был перевязан букет, и задушил.
Злоумышленник не оставил почти никаких следов. Следователи опросили десятки возможных свидетелей, но ни на шаг не приблизились к разгадке. Единственной зацепкой были частицы ДНК неизвестной женщины, оставшиеся на одной из чашек. Полиции оставалось только надеяться, что женщина попадется на другом преступлении.
Следующего случая пришлось ждать восемь лет. В 2001 году погиб 61-летний антиквар Йозеф Вальценбах из города
«Теперь мы имели два убийства, — вспоминал прокурор Юрген Брауэр. — Называть эту женщину серийной убийцей было рано, однако в этих делах прослеживались общие черты. Опять украдены наличные на небольшую сумму, тот же modus operandi при убийстве, оба преступления совершены в помещениях без следов взлома».
Отсутствие улик помешало раскрыть убийство антиквара по горячим следам, и о загадочной преступнице забыли еще на шесть лет.
В апреле 2007 года в немецком городе Хайльбронн погибла 22-летняя сотрудница полиции. Мишель Кизеветтер и ее напарник служили в элитном подразделении по борьбе с наркотиками. Патрульный автомобиль с их телами нашли на автостоянке, куда они заехали во время обеденного перерыва.
Следователи по крупицам восстановили картину произошедшего. Двое злоумышленников, сидевших на заднем сиденье автомобиля, в упор выстрелили в полицейских и ушли, захватив с собой только их наручники. Все произошло так быстро, что их жертвы даже не попытались достать оружие. Мишель Кизеветтер погибла сразу, ее напарник несколько месяцев лежал в коме. Очнувшись, он не мог вспомнить, что произошло.
На заднем сиденье и приборной доске патрульного автомобиля обнаружили ДНК той самой женщины, которую подозревали в убийстве Лизелотты Шленгер в 1993 году и Йозефа Вальценбаха в 2001-м. Юрген Брауэр был поражен. Одно дело — задушить пожилого антиквара
Теперь полиция взялась за дело всерьез — найти убийцу коллеги было вопросом чести. Следователи подняли архивы и стали искать другие нераскрытые преступления, которые могла совершить эта женщина. Из найденных фактов складывалась неожиданная и причудливая картина. За 15 лет она совершила десятки преступлений самого разного калибра, причем не только в Германии, но и в других странах. Всякий раз ей удавалось выходить сухой из воды. Поскольку никто не знал, как она выглядит, ее прозвали Женщиной без лица.
Первое совпадение дала база данных с результатами анализа крови, оставшейся на шприце в городе Герольштайн. Его провели в 2001 году по настоянию матери семилетнего мальчика, который случайно наступил на иглу на детской площадке. Судя по тесту ДНК, шприц со следами наркотиков бросила именно убийца из Хайльбронна. Через две недели неуловимая женщина взломала трейлер на окраине Майнца и забыла на месте преступления надкушенное печенье со следами зубов и слюны.
В 2003 году ту же ДНК обнаружили после кражи в офисном здании в городе Дитценбах. Преступница взломала помещение и унесла с собой жестяную банку с мелочью. Несмотря на скромную добычу, она действовала не менее аккуратно, чем в других случаях.
Это была профессиональная работа. Отпечатков пальцев не осталось, только соскоб кожи. Впрочем, его было достаточно, чтобы связать кражу с Женщиной без лица.
Через год она участвовала в ограблении вьетнамских ювелиров во французском городе Арбуа (следы ДНК сохранились на игрушечном пистолете, которым грабители угрожали жертве). Осенью того же года преступница оставила тренировочные штаны, кардиган с капюшоном и другие вещи во взломанном сарае в австрийском Тироле.
В 2005 году она вернулась в Германию. Ее ДНК нашли на пивных бутылках и пустой рюмке на месте ограбления бара в Карлсруэ и на пуле после перестрелки в цыганском становище в Вормсе. Последнее было особенно странно, потому что стрельбу затеял брат жертвы. Никаких загадочных женщин там не видели.
Помимо краж со взломом, преступница промышляла угонами: около двух десятков случаев с 2003 до 2007 года. После убийства в Хайльбронне ее ДНК нашли в нескольких взломанных сараях в немецкой земле
Почти сорок преступлений — и ни одного свидетеля. Женщина без лица предпочитала работать по ночам и не попадаться на глаза посторонним. Свои же предпочитали не болтать. Следователи выяснили, что иногда она ходила на дело с сообщниками, причем всегда разными. Троих из них удалось поймать. Первый был выходцем из Словакии, другой приехал из Молдовы, еще один — из Сербии. Все трое молчали как рыбы.
Несмотря на все усилия, у полиции
Впрочем, уверенности в этом не было — точность анализа недостаточно велика.
Судя по случаю со шприцем на детской площадке, она принимала наркотики. Нерегулярные мелкие кражи показывают, что время от времени она сильно нуждалась в деньгах. Это похоже на поведение наркомана, который идет на преступления, чтобы подпитывать свою вредную привычку. Однако такой вывод плохо сочетается с осторожностью, профессионализмом и аккуратностью Женщины без лица. За 15 лет она не допустила ни одной ошибки.
Следы ДНК находили по всей Германии, в Австрии и во Франции. Это могло означать, что преступница вела кочевой образ жизни. По некоторым версиям, она была бездомной или цыганкой — последнее объяснило бы ее следы на пуле в цыганском становище в Вормсе. Прокурор Гюнтер Хорн полагал, что это поспешный и, вероятно, ошибочный вывод. «Есть масса людей и сообществ, которые передвигаются по Европе», — говорил он.
Хорн подозревал, что Женщина без лица работала на воровскую банду из Восточной Европы. Это связало бы ее с Хайльбронном, где произошло нападение на полицейских. В городе активно действовала восточноевропейская мафия, а стоянка, где погибла Мишель Кизеветтер, считалась перевалочным пунктом для грузовиков, везущих наркотики и другой контрабандный товар.
За убийством в Хайльбронне последовали другие. Женщину без лица подозревали в смерти медсестры в городе Вайнсберг и гибели трех предпринимателей из Грузии, тела которых нашли в реке в Хеппенхайме. Последний случай казался следователям особенно перспективным.
Предприниматели приехали в Германию для закупки подержанных автомобилей. Подозрение сразу же пало на мигранта из Ирака, подрабатывавшего платным полицейским информатором. Он отвергал обвинения и утверждал, что в действительности убийство совершил исламист из Сомали, которого он знал. При обыске в потрепанном белом «Форде» иракца нашли следы ДНК убийцы из Хайльбронна. Ни он, ни сомалиец не смогли объяснить, как они туда попали, но в полиции не сомневались, что сумеют докопаться до правды.
К ноябрю 2008 года немецкая полиция потратила на охоту за Женщиной без лица 14 тысяч человекочасов и больше 18 миллионов долларов. Полиция взяла пробы ДНК почти трех тысяч бездомных, наркоманок и женщин, совершивших тяжкие преступления, но убийцы из Хайльбронна среди них не оказалось. Не помогли ни экстрасенсы, ни 300 тысяч евро, обещанные за информацию о преступнице.
Следователи объехали всю Европу, проверяя различные версии, и, наконец, нашли свидетелей. Судя по результатам генетического теста, Женщина без лица участвовала в неудавшейся квартирной краже в Саарбрюккене в 2006 году. Однако человек на фотороботе, который составили по воспоминаниям очевидцев, напоминал, скорее, молодого мужчину с короткой стрижкой и крохотной бородкой самого нелепого вида.
Это могло означать, что убийца — трансгендер. «Мы не можем исключать, что наша подозреваемая стала мужчиной или же выглядит, как мужчина. Мы просто не знаем, — объяснял
Поверить действительно было непросто — и многие не верили. Еще в апреле 2008 года следователи изучали версию, что ДНК Женщины без лица случайно попадает на место преступления на инструментах, которые используют криминалисты.
Сомнения укрепились после случая с беженцем, который погиб при пожаре во Франции. ДНК убийцы из Хайльбронна обнаружили на отпечатках пальцев, которые он сдавал в 2002 году. Поскольку беженец был мужчиной, а убийца — женщиной, тест повторили. На этот раз его результаты оказались другими и куда более правдоподобными. Теперь ДНК принадлежала мужчине, а связь с Хайльбронном исчезла.
Такая ошибка могла произойти, если ДНК женщины находилась на ватной палочке, которыми берут пробы для анализа. Как выяснилось, правоохранительные органы многих немецких земель закупали их у единственного производителя. Полицейские предпочитали палочки, которые делали на фабрике в баварском городе Тиссау. «Они были в двойной упаковке, — объяснял изданию Bild следователь из земли
Компания поспешила заявить, что ее ватные палочки стерильны, но не предназначены для микробиологических исследований вообще и сбора образцов ДНК в частности. Хотя стерилизация убивает микроорганизмы и вирусы, на палочках могут оставаться частицы человеческой кожи или пота, способные повлиять на результат экспертизы. Такие палочки подходят только для обычных гигиенических и медицинских тестов или для проверки пищевых продуктов.
ДНК Женщины без лица вполне могла принадлежать одной из работниц фабрики, где делали ватные палочки. Многие из них приехали в Германию из Восточной Европы и вполне подходили под описание, которое составили австрийские следователи. Чтобы убедиться в этом, у них взяли для анализа генетический материал.
В апреле 2009 года немецкая полиция объявила, что загадочная женщина найдена. Ею оказалась 71-летняя полячка, которая много лет упаковывала ватные палочки на фабрике в Тиссау. Она даже не догадывалась о фантастической криминальной карьере, которую ей приписали. «Это очень позорная история», — признался
Многие преступления, которые приписывали загадочной преступнице, так и не раскрыли, а расследование убийства Мишель Кизеветтер пришлось начинать с нуля. Настоящих виновников ее гибели нашли лишь в 2012 году.
Олег Парамонов