00:45 (мск), источник: Известия
Пять человек погибли при падении автомобиля в реку в Свердловской области
В Свердловской области автомобиль вылетел с моста в реку, погибли пять человек, сообщили 19 мая в ГИБДД.
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В Свердловской области автомобиль вылетел с моста в реку, погибли пять человек, сообщили 19 мая в ГИБДД.
«В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж», — приводит сообщение «РИА Нововсти».
Отмечается, что водитель и четверо пассажиров, если которых подросток 2005 года рождения, погибли.
28 апреля сообщалось, что в Ростовской области машина упала в реку Дон. Погибли четыре человека.
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