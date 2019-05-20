06:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Мошенники взяли тайм-аутом
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения.
Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Сбербанка, в самом же банке просто призывают клиентов быть внимательнее.
На прошлой неделе в интернете стали появляться сообщения о случаях хищения средств у граждан с использованием
Я хотел воспользоваться терминалом Сбербанка. Передо мной на нем
что-тобесконечно вводила девушка в чадре. Когда она отошла, я как обычно увидел: «вставьте карту, введите пин-код…» — и 15 тыс. улетело на оплату чужого телефона.
Потерпевший обратился в Сбербанк.
Там ему пояснили, что ИПТ в банке настроен таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце способ оплаты — картой или наличными.
Как показала практика, для хищения не нужно обладать
При повторной проверке
Собеседник «Ъ», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что единичные случаи таких хищений появились полгода назад. Но в последние две недели количество обращений граждан в полицию по этому поводу резко возросло. Во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу, добавил он.
Например, есть возможность настроить устройство так, что сначала выбирается способ оплаты (карта или наличные), а далее уже реквизиты, — такой сценарий реализован в ИПТ многих банков.
Так, в Газпромбанке сообщили, что в их терминале ввод
В опрошенных «Ъ» банках назвали «базовым»
По словам эксперта RTM Group Евгения Царева,
Сбербанк еще в 2016 году сообщал о внедрении единого управления сетью банкоматов и платежных терминалов, в связи с чем эксперты заключили, что исправить сценарий и сократить
Однако в самой кредитной организации не видят проблемы. «Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц, — указали там.— В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900». На вопросы «Ъ» о том, сколько терминалов банка работают по опасному сценарию, количестве пострадавших от подобных атак клиентов, причинах столь длительного
Вероника Горячева, Вадим Арапов