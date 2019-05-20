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09:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе утроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Преступники попытались осуществить попытку побега, взяв в заложники трех сотрудников колонии, сообщили ТАСС в Минюсте Таджикистана.

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По данным ведомства, заключенные были вооружены ножами и «другим холодным оружием». Требованию прекратить беспорядки они не подчинились. Трое работников колонии были убиты. «В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных», — рассказали в министерстве.

Замглавы Минюста, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров заявил «РИА Новости», что погибли 29 заключенных. «В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами», — сообщил он.

Колония находится в городе Вахдат в 20 км от Душанбе. Ведущая к городу траса взята под усиленную охрану. За последние полгода это уже второй бунт в таджикистанской колонии: предыдущий произошел в ноябре 2018 года. Тогда погибли два офицера и 25 заключенных. Ответственность за случившееся взяло на себя ИГ.

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