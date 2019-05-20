РБК: офицера ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, подлинность которых изданию подтвердили два источника. Согласно этим документам, господин Николенко и его жена Татьяна совершили более десяти преступлений по ст. 159 УК (мошенничество). Потерпевшими по этому делу были признаны 17 человек.
По версии следствия, в 2013—2015 годах супруги предлагали своим знакомым заработать на поставках техники Apple в Россию из США. Для этого они должны были отдать им некоторую сумму в обмен на долговую расписку. Уточняется, что в одном из эпизодов речь идет о 17 млн руб. Потерпевшие утверждают, что Татьяна Николенко обещала им прибыль в размере 10% от суммы вложений. Они должны были получить эти средства в течение двух месяцев. Госпожа Николенко уверяла, что имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для «Газпрома», поскольку якобы работает в этом концерне. Также в разговорах, по словам пострадавших, упоминалась родственница из США, которая работает в Apple.
По данным РБК, оптовые закупки якобы осуществлялись через компанию «Антей», принадлежащую Татьяне Николенко. Следствие установило, что фирма не вела никакой реальной деятельности, а для выплаты «прибыли» использовались средства новых вкладчиков. «Уверенности в успехе предприятия инвесторам придавал образ жизни Николенко, который уволился с военной службы, приобрел дорогую машину и недвижимость», — говорится в материале. Кроме этого, участники финансовой пирамиды могли приобрести технику Apple со скидкой в 20−30 тыс. руб.
Войсковая часть 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), которую возглавлял господин Николенко, фигурировала в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы. В 2016 году это подразделение ГРУ якобы занималось публикацией компрометирующих материалов в отношении Демократической партии, используя специальные сайты.