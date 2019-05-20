Боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня

«Около 20:00 в воскресенье с территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены», — сообщили в министерстве.
«Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен», — добавили в министерстве.
Также в военном ведомстве сообщили, что одновременно с обстрелом «с северного и северо-восточного направлений российскими средствами ПВО были обнаружены приближавшиеся к Хмеймиму два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов». Дежурными силами ПВО российской авиабазы все БПЛА террористов были уничтожены на значительном удалении от авиабазы.
По данным военных, на авиабазе Хмеймим никаких разрушений и пострадавших нет, она продолжает функционировать в штатном режиме.
На авиабаза Хмеймим размещена авиационная группа ВКС России, участвующая в военной операции России в Сирии.