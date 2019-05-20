12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Филиппинские города столкнулись с «медленной катастрофой»
Большая вода скоро доберется до столицы, предупреждают экологи.
Север Филиппин страдает от постоянных наводнений, которые длятся уже два десятка лет.
Прибрежные города в провинциях Пампанга и Булакан на острове Лусон постоянно стоят в воде. Вместо улиц образовались каналы. Местные жители плавают на лодках на работу, в магазины и школы.
С каждым годом уровень воды становится все выше. Причины подтопления — не только глобальное изменение климата, но и оседание участков суши. Оно вызвано неконтролируемой откачкой подземных вод для фабрик, ферм и домов быстрорастущего населения страны.
По официальным данным, не менее 5 тысяч жителей затопленных поселений переселились в другие регионы страны. Как показывают данные спутникового мониторинга, почва в провинциях Пампанга и Булакан ежегодно опускается на 4−6 см. Медленная катастрофа усиливается мощными приливами и штормами.
Морская вода постепенно «продвигается» вглубь острова. В скором времени она начнет угрожать и 13-миллионной столице Филиппин, говорят эксперты.
С 2004 года в регионе действует мораторий на новые скважины для добычи подземных вод, но
Анна Лысенко
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