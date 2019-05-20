17:34 (мск), источник: РИА Новости
В Кемерове загорелся автосалон
КЕМЕРОВО, 20 мая — РИА Новости. Автосалон «Хендай» загорелся в Кемерове на Октябрьском проспекте, сообщили РИА Новости в
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КЕМЕРОВО, 20 мая — РИА Новости. Автосалон «Хендай» загорелся в Кемерове на Октябрьском проспекте, сообщили РИА Новости в
«Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего — 14 единиц техники. Данные о пострадавших и площадь пожара уточняются», — сообщили в
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1 тысячу квадратных метров.