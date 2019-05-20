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17:34 (мск), источник: РИА Новости

В Кемерове загорелся автосалон

КЕМЕРОВО, 20 мая — РИА Новости. Автосалон «Хендай» загорелся в Кемерове на Октябрьском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего — 14 единиц техники. Данные о пострадавших и площадь пожара уточняются», — сообщили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1 тысячу квадратных метров.

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