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19:27 (мск), источник: РИА Новости

В Кемерове ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

КЕМЕРОВО, 20 мая — РИА Новости. Пожар в автосалоне «Хендай» в Кемерове полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что пожар произошел в автосалоне «Хендай» на Октябрьском проспекте. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы.

«Пожар в автосалоне на проспекте Октябрьском полностью ликвидирован в 22.14. по местному времени (18.14 мск), — уточнили в пресс-службе.

Специалисты МЧС ведут расследование обстоятельств и причин пожара.

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