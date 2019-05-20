19:27 (мск), источник: РИА Новости
В Кемерове ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai
КЕМЕРОВО, 20 мая — РИА Новости. Пожар в автосалоне «Хендай» в Кемерове полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в
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КЕМЕРОВО, 20 мая — РИА Новости. Пожар в автосалоне «Хендай» в Кемерове полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в
Ранее сообщалось, что пожар произошел в автосалоне «Хендай» на Октябрьском проспекте. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы.
«Пожар в автосалоне на проспекте Октябрьском полностью ликвидирован в 22.14. по местному времени (18.14 мск), — уточнили в
Специалисты МЧС ведут расследование обстоятельств и причин пожара.