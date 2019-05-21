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04:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Следствие оценило аргентинский кокаин

Закончено дело о подготовке контрабанды наркотиков под видом дипломатической почты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», завершено расследование резонансного уголовного дела о нелегальной поставке кокаина из Аргентины в Россию. По версии следственного департамента (СД) МВД, бизнесмен Андрей Ковальчук при помощи бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова организовал переправку около 400 кг наркотика под видом дипломатической почты. Впрочем, силовики поставку кокаина пресекли, четверо фигурантов были арестованы. Никто из них вины не признает. Андрей Ковальчук настаивает на том, что занимался поставкой в Россию исключительно дорогих сортов кофе и сигар.

О том, что СД МВД завершил расследование «кокаинового дела», «Ъ» сообщили адвокаты фигурантов. Так, Александр Костоянц, представляющий интересы обвиняемого Али Абянова, сообщил, что вместе с подзащитным уже начал знакомиться с материалами дела, которые насчитывают 24 тома. По словам адвоката, Али Абянов отвергает какую-либо причастность к поставкам наркотиков.

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«Он лишь помог Андрею Ковальчуку, который его об этом попросил, и в этом вся его вина», — сказал защитник. По данным «Ъ», трое других фигурантов расследования вины также не признают.

Им всем вменяется покушение на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), а также попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Однако обвиняемые в один голос утверждают, что планировали доставить в Москву несколько чемоданов с дорогим кофе Luwak, сигарами и полудрагоценными камнями, а вовсе не с наркотиками. Каким образом в чемоданах оказался кокаин, фигурантам дела, по их словам, неизвестно.

При этом предполагаемый организатор наркотрафика бизнесмен Андрей Ковальчук, который последнее время проживал в Германии и был экстрадирован из этой страны, вообще отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.
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Стоит отметить, что у Андрея Ковальчука за несколько дней до окончания следственных действий сменился адвокат: представлявший его интересы на протяжении всего расследования Владимир Жеребенков отказался от дальнейшей защиты бизнесмена. Юрист не стал объяснять причины своего решения, однако, по данным «Ъ», смена адвоката связана с финансовыми затруднениями, возникшими у подследственного.

Как ранее уже сообщал «Ъ», «кокаиновое дело» было возбуждено после того, как аргентинская полиция и сотрудники ФСБ провели совместную операцию, в результате которой в подсобном помещении школы, где учились дети сотрудников российской дипмиссии, было обнаружено 12 чемоданов с наркотиком. Кокаин был изъят, вместо него чемоданы заполнили пакетами с мукой, а чекисты проследили, куда они будут отправлены.

В итоге 12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа, расположенной на улице Василисы Кожиной, при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса баулы были задержаны Али Абянов, бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.

Предполагаемый организатор наркопоставки, уроженец Черновицкой области Украины Андрей Ковальчук, был задержан немецкой полицией в 2018 году. О его местонахождении местных правоохранителей уведомили сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, которая обеспечивала оперативное сопровождение этого расследования.

По окончательной версии следствия, в 2016 году Андрей Ковальчук приобрел 382 кг кокаина, которые были упакованы в чемоданы и по просьбе бизнесмена спрятаны в школьной подсобке его старым знакомым Али Абяновым.
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Последний также по предложению Андрея Ковальчука обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил их сургучными печатями, как это обычно делают с дипломатической почтой. При этом на каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Андрея Ковальчука. Вывезти груз в Москву сразу, впрочем, не удалось, поскольку у Али Абянова закончился контракт и он вернулся на родину. А его сменщик, решивший провести инвентаризацию посольского имущества, обнаружил 25 ноября 2016 года подозрительные чемоданы.

Он сообщил о своей находке сотрудникам службы безопасности посольства, которые, вскрыв чемоданы и обнаружив там пакеты с белым порошком, уведомили об этом оперативников ФСБ.

Как выяснилось в ходе следствия, Али Абянов, по его показаниям, и раньше несколько раз по просьбе Андрея Ковальчука переправлял «очень тяжелые чемоданы» в Москву, получая за каждый по $1 тыс.

Груз он всегда упаковывал как дипломатическую почту, а отправлял его самолетами российской военно-транспортной авиации. Однако эти эпизоды, по данным «Ъ», в окончательное обвинение не вошли.

Владислав Трифонов

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