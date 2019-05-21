МВД раскрыло группу лжемедиков, заработавших на обмане миллиард рублей

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг», — заявила Волк.
По ее словам, участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого иностранца для получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник.
«Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения», — рассказала Волк.
Она указала, что для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.
«По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей», — сообщила Волк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В ведомстве сообщили, что в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях были проведены более 50 обысков в жилых помещениях и офисах, обнаружены и изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и бухгалтерские документы.
«В следственные органы были доставлены 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются», — сообщили в МВД.