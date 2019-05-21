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07:48 (мск), источник: РИА Новости

МВД раскрыло группу лжемедиков, заработавших на обмане миллиард рублей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Больше 11 тысяч человек пострадали от действий группы лжемедиков в регионах России, мошенникам удалось заработать на обмане людей 1 миллиард рублей, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг», — заявила Волк.

По ее словам, участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого иностранца для получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник.

«Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения», — рассказала Волк.

Она указала, что для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.
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«По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В ведомстве сообщили, что в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях были проведены более 50 обысков в жилых помещениях и офисах, обнаружены и изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и бухгалтерские документы.

«В следственные органы были доставлены 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются», — сообщили в МВД.

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