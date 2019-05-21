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11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

«Больных» россиян обманули на миллиард рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность масштабной сети фиктивных медицинских клиник, обманувшей 11 тысяч пациентов на один миллиард рублей.

Источник: AP 2019

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержаны 25 участников преступной группы лжеврачей, которую создал и руководил ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств.

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Филиалы сети, в которых работали сотрудники без медицинского образования, располагались в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Участники группировки через call-центры обзванивали людей с предложением пройти бесплатное обследование.

Во время приема лжеврачи находили у пациентов якобы опасное заболевание и убеждали в необходимости дорогостоящего лечения, на оплату которого навязывался кредит.

По такой схеме мошенники ввели в заблуждение более 11 тысяч человек, ущерб которым составил не менее одного миллиарда рублей.

Проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах, изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы.

МВД опубликовало оперативное видео задержания подозреваемых аферистов.

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