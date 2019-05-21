11:10 (мск), источник: Lenta.Ru
«Больных» россиян обманули на миллиард рублей
Сотрудники МВД пресекли деятельность масштабной сети фиктивных медицинских клиник, обманувшей 11 тысяч пациентов на один миллиард рублей.
Об этом сообщила
Задержаны 25 участников преступной группы лжеврачей, которую создал и руководил ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств.
Филиалы сети, в которых работали сотрудники без медицинского образования, располагались в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Участники группировки через
Во время приема лжеврачи находили у пациентов якобы опасное заболевание и убеждали в необходимости дорогостоящего лечения, на оплату которого навязывался кредит.
По такой схеме мошенники ввели в заблуждение более 11 тысяч человек, ущерб которым составил не менее одного миллиарда рублей.
Проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах, изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы.
МВД опубликовало оперативное видео задержания подозреваемых аферистов.