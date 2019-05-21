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12:49 (мск), источник: Интерфакс

Россияне связали крушение Superjet-100 с трагической случайностью и ошибкой пилотов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Без малого треть (29%) россиян считают, что катастрофа самолета Superjet-100 в «Шереметьево» произошла по трагической случайности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
17 маяРасшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
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фотографий
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фотографий
20
фотографий

Еще 17% опрошенных предположили, что виной всему ошибка пилотов, 14% сослались на неблагоприятную погоду. По мнению 15% респондентов, трагедия объясняется плохим техническим состоянием самолета, столько же (15%) участников опроса затруднились назвать возможную причину катастрофы.

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Три четверти россиян (78%) полагают, что отечественные предприятия способны производить самолеты высокого качества для гражданской авиации, противоположной точки зрения придерживаются 14% сограждан.

Большинство (83%) участников опроса убеждены, что России нужно развивать собственное производство самолётов, даже если это потребует существенных финансовых затрат. По мнению 12% россиян, в таких условиях лучше закупать самолеты за рубежом.

Среди аргументов в пользу производства отечественных самолетов, в частности, большая их надежность и безопасность в сравнении с западными аналогами (33% россиян), появление новых рабочих мест (32%), независимость (17%), развитие экономики (12%) и отрасли (9%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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