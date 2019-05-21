13:04 (мск), источник: Daily Storm
Абхазские оппозиционеры продолжают протест из-за выборов президента
Жители страны требуют перенести голосование на осень 2019 года.
Оппозиционеры и их сторонники в Абхазии, поддерживающие кандидата в президенты страны Аслана Бжанию, решили продолжить протесты с требованием перенести выборы главы республики с июля на ноябрь, поскольку сам Бжания госпитализирован. Ранее активисты заблокировали несколько участков на республиканской трассе, однако позднее сняли блокировку, поскольку не желают мешать активному движению. По словам митингующих, они будут продолжать протест бессрочно, пока их требования не будут выполнены. В центре столицы республики у здания парламента также проходит митинг оппозиции.
«150−200 человек [участвуют в акции в центре Сухума во вторник]», — приводит ТАСС слова представителя МВД республики. По его словам, люди дежурили у здания парламента с 20 мая. Представители власти пока не выходили к участникам митинга.
Оппозиция также заблокировала два участка крупной автотрассы, ведущей к российской границе. Позднее ее открыли для движения, пояснив, что акция имела предупредительный характер. По словам руководителя штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураза Хишбы, митингующие могут перекрыть трассу вновь, но сначала желают дождаться
«Было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было не активное. Мы тем самым хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации. Мы принимаем решение разблокировать автотрассу в селе Бзыбь, другие акции массового и мирного неповиновения продолжаются», — заявил политик.
20 мая абхазская оппозиция выступила с требованием перенести выборы президента с 21 июля на 23 ноября. Причиной для этого является внезапное ухудшение здоровья основного кандидата на пост главы республики от оппозиционного блока Аслана Бжании, лидера Общенационального движения по защите государственности Абхазии. Некоторые представители оппозиции заявили, что Бжания мог быть отравлен, сообщает ТАСС. В понедельник в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.
Егор Латышев
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