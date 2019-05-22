02:29 (мск), источник: Интерфакс
Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — В регионе введен режим контртеррористической операции.
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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — В регионе введен режим контртеррористической операции.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) в ночь на среду сообщает о блокировании предполагаемых террористов во Владимирской области.
«Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка», — говорится в сообщении на сайте НАК.
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