В Италии арестован предприниматель Андрей Смышляев по запросу России

Утверждается, что в качестве гендиректора компании «Трек» в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 млн руб., «не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 млн руб.», после чего в марте 2016 года «Трек» был объявлен банкротом.
Защита предпринимателя уверяет, что это политическое дело, поскольку сумма ущерба слишком мала, чтобы задерживать его по международному ордеру от российских властей.
В генеральном консульстве РФ в Милане подтвердили задержание Андрея Смышляева.
Как сообщал «Ъ», предприниматель (известен как владелец сети шинных магазинов «Таганка», радиостанций «Шансон-Уфа» и Loveradio) был признан банкротом по заявлению ЗАО «Таганка», принадлежащего его партнеру Сергею Горохову. Требования кредиторов к бизнесмену оцениваются в 2,5 млрд руб. Крупнейший кредитор Андрея Смышляева и его компании «Русшины-Тюмень» — компания «Нокиан шина», поставлявшая продукцию «Таганке».
В мае прошлого года Андрей Смышляев стал фигурантом двух уголовных дел — по подозрению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч.7 ст. 159 УК РФ). Заявления в полицию направляла компания «Нокиан шина», которой бизнесмен задолжал 1,5 млрд руб. Летом прошлого года дела были объединены, а в декабре предпринимателю было заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в федеральный и международный розыск. Предприниматель пытался обжаловать свой арест, но 19 марта 2019 года Верховный суд Башкирии отказал Андрею Смышляеву в отмене постановления об аресте.