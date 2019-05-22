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06:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Италии арестован предприниматель Андрей Смышляев по запросу России

Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован у себя на вилле на озере Комо в Италии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Александро Мария Тирелли. По его словам, ордер на арест господина Смышляева был выдан в январе судом города Уфы за «преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ).

Источник: Reuters

Утверждается, что в качестве гендиректора компании «Трек» в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 млн руб., «не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 млн руб.», после чего в марте 2016 года «Трек» был объявлен банкротом.

Защита предпринимателя уверяет, что это политическое дело, поскольку сумма ущерба слишком мала, чтобы задерживать его по международному ордеру от российских властей.

В генеральном консульстве РФ в Милане подтвердили задержание Андрея Смышляева.

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Как сообщал «Ъ», предприниматель (известен как владелец сети шинных магазинов «Таганка», радиостанций «Шансон-Уфа» и Loveradio) был признан банкротом по заявлению ЗАО «Таганка», принадлежащего его партнеру Сергею Горохову. Требования кредиторов к бизнесмену оцениваются в 2,5 млрд руб. Крупнейший кредитор Андрея Смышляева и его компании «Русшины-Тюмень» — компания «Нокиан шина», поставлявшая продукцию «Таганке».

В мае прошлого года Андрей Смышляев стал фигурантом двух уголовных дел — по подозрению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч.7 ст. 159 УК РФ). Заявления в полицию направляла компания «Нокиан шина», которой бизнесмен задолжал 1,5 млрд руб. Летом прошлого года дела были объединены, а в декабре предпринимателю было заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в федеральный и международный розыск. Предприниматель пытался обжаловать свой арест, но 19 марта 2019 года Верховный суд Башкирии отказал Андрею Смышляеву в отмене постановления об аресте.

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