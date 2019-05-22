Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
15 важных фактов о воде
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Где летом дешевле снять жильё — чтобы на юге и у моря?
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег на тротуаре
Российский журналист умер после драки на дороге
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Подорожание бензина: АЗС предупредили о плохом сценарии
У инспекторов ГИБДД будет новая форма
«Я этого требую, немедленно»: Гройсман обратился к Зеленскому
РФ попросила запретить новый закон на Украине
15 важных фактов о воде
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
Подмосковные поселки опустели
За дачниками начнут следить с помощью дронов
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
8«Наводить мосты»
05:59 (мск), источник: ТАСС

Готовившие теракт боевики нейтрализованы в Кольчугине

ТАСС, 22 мая — По данным НАК, преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: Национальный антитеррористический комитет (НАК)

Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух боевиков, заблокированных в жилом доме в Кольчугине Владимирской области. Об этом сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

В НАК отметили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены, они «являлись сторонниками одной из террористических организации, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей».
Читайте также
В Ставропольском крае нейтрализованы двое боевиков, планировавших теракт

«На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература», — добавили в комитете.

«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено», — уточнили в НАК.

В ночь на среду сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом на окраине города Кольчугино. На территории города ввели режим контртеррористической операции. Жильцов соседних домов эвакуировали.

 Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком
"Выдержать два часа этого безобразия невозможно"
Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира
Зеленский может вынести «российский вопрос» на референдум
Козак ответил на предупреждение АЗС о росте цен на бензин
Десятки ресторанов Джейми Оливера оказались на грани закрытия
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
Археологи совершили удивительную находку в шахте индейцев майя
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
Подорожание бензина: нас предупредили об ужасном сценарии О новом витке подорожания топлива предупредил Независимый топливный союз (НТС). По его данным, за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой Они всю жизнь искали друг друга, а их встрече помог анализ ДНК
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь