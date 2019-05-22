05:59 (мск), источник: ТАСС
Готовившие теракт боевики нейтрализованы в Кольчугине
ТАСС, 22 мая — По данным НАК, преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух боевиков, заблокированных в жилом доме в Кольчугине Владимирской области. Об этом сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — говорится в сообщении.
«На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и
«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено», — уточнили в НАК.
В ночь на среду сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом на окраине города Кольчугино. На территории города ввели режим контртеррористической операции. Жильцов соседних домов эвакуировали.