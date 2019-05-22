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10:57 (мск), источник: Известия

Британец оставлял пожилой любовнице «послания от Бога» на зеркалах ради наследства

Житель Великобритании Бенджамин Филд оставлял библейские послания на зеркалах дома, принадлежащего его пожилой возлюбленной, чтобы та вписала его в завещание. Об этом 20 мая пишет BBC News.

Источник: Thames Valley Police

28-летний мужчина год добивался внимания 83-летней Энн Мур-Мартин — писал ей стихи и намекал на брак. Вместе с этим он просил у нее £27 тыс. (2,2 млн руб.) на лечение больного брата.

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Через какое-то время женщина стала замечать на зеркалах странные надписи. Они гласили: «Все, что ты дашь Ему, Он вернет тебе», «Молись за Бена, Бен любит тебя». Мур-Мартин решила, что это послания от Бога и засомневалась в своем психическом здоровье. После этого она решила завещать дом Филду.

Отмечается, что незадолго до смерти она передумала и обвинила молодого человека в том, что он пытался ее отравить. Женщина умерла естественной смертью, но полицейские нашли у Филда в телефоне фотографии надписей на зеркалах. Его обвиняют в намерении убить пенсионерку и попытках выставить это как несчастный случай.

Незадолго до знакомства с Мур-Мартин Филд жил с ее соседом, 69-летним профессором. Он планировал вступить с ним в брак, но познакомился со старушкой и передумал. Теперь следователи подозревают его и в убийстве профессора. Филд отрицает все обвинения в свой адрес.

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